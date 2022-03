Abandonado por Gladson Cameli: Vídeo mostra momento em que choveu mais dentro de sala médica do que fora

Um vídeo gravado por funcionários clamando por socorro no Hospital Geral de Feijó que registrou o momento em que choveu mais no interior de uma sala médica do que mesmo fora, viralizou após as imagens mostrarem os transtornos causados pela chuva que caiu sobre o município de Feijó.

O vídeo enviado a redação do site 3 de Julho por um funcionário da Unidade, mostra o verdadeiro caos no hospital onde é possível ver um grande fluxo de água caindo pelo forro na sala do consultório de um do médico precisamente em cima de uma maca.

O referido hospital há um bom tempo está abandonado pelo governador Gladson Cameli e o pior é que o município elegeu um deputado estadual para interceder pelos interesses da Cidade, o irmão do prefeito do município, Marcos Cavalcante, que diante do mandato tem se mostrado ineficiente, desleixado e sem competência para defender o povo que lhe elegeu, pois está preocupado somente com seus próprios interesses.

Segundo o funcionário que enviou o vídeo, na Unidade Hospitalar não tem medicamento suficiente, é um verdadeiro abandono por parte de seus representantes, como as imagens provam as péssimas condições do local. “O hospital precisa de pintura, cobertura nova, ar-condicionado e equipamentos novos, mas esta é uma realidade longe de Feijó já que o atual governo nunca olhou com bom olhos para a saúde de Feijó”, conclui.