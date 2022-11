Abandonado pelo prefeito Bocalom, comerciantes clamam por socorro com buracos no calçadão da Benjamin Constant, no Centro de Rio Branco

Prefeita Fernanda Hassem e a Vereadora Neiva Badoti de Brasileia – Foto: Reprodução PMB / CMB

A vereadora Neiva Badotti, durante a sessão de aconteceu na Câmara de vereadores afirmou que a prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem, mais uma vez teria agido de má fé na tentativa de superfaturar o valor do remanejamento e ludibriar os vereadores e a própria lei. A gestora teria usado na sua base de cálculo, receitas com despesas certas que não poderiam ser remanejadas (os convênios).

Para entender melhor essa situação, a Câmara de vereadores aprovou um orçamento de quase R$ 120 milhões para o exercício de 2022, correspondente a Lei Orçamentária Anual – LOA, para ser executada durante todo o corrente ano no valor de R$ 119 milhões. Deste valor a Câmara aprovou também uma autorização para a prefeita Fernanda Hassem remanejar 30% dentro das “necessidades do município”, o que corresponde ao valor de mais de R$ 35 milhões.

Naquela oportunidade, a vereadora Neiva chegou a enfatizar que a Câmara estaria dando quase 50%, e agora, segundo ela, se confirmou. Neiva destaca que Fernanda Hassem usou em sua base de cálculo receitas com despesas certas que não poderiam ser remanejadas (os convênios) e essa prática segundo a vereadora caracteriza-se superfaturar o valor do remanejamento.

A parlamentar destaca ainda que os convênios não poderiam ser utilizados porque eles vem com destinação certa, e não são remanejáveis. No total, segundo os cálculos já remanejados a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, teria remanejado 42,8%, o vereadora Neiva destaca que a prefeita Fernanda enganou os vereadores de forma fria e calculista usando este artifício de cálculo do orçamento de 2022.

Mesmo com todos esses milhões a sua disposição, a prefeita enviou novamente para a Câmara de Vereadores, dois projetos de lei pedindo mais 19% de remanejamento, o que corresponde R% 16 milhões, e isso resulta na anulação de despesas essenciais que foram aprovados no orçamento, como exemplo: despesas de ramais, pontes, drenagens de ruas, construção da garagem municipal, construção da orla do rio Acre, recursos do covid-19 e outros.

Badotti deixou claro que a prefeita Fernanda Hassem quer anular do orçamento as despesas essenciais para suplementar 80% deste valor na folha de pagamento que de acordo com a vereadora, somente com prestadores de serviço e outros provisórios que Fernanda teria contratado de forma irregular sem amparo jurídico, para eleger o irmão, Tadeu Hassem, a folha de pagamento já somam um valor de R$ 3.291.600,00 (três milhões duzentos e noventa e um mil e seiscentos reais).

“Quando se presta conta em uma campanha eleitoral e diz que gastou somente R$ 8 mil, eu acredito! Porque R$ 3.291.600,00 saíram dos cofres públicos do município de Brasileia”, disse.

Neiva foi enfática em dizer que quem vai pagar esta conta são os servidores públicos efetivos, a Fernanda estaria tentando jogar a culpa para os vereadores. “A culpa da sua irresponsabilidade, com a imoralidade, a falta de cuidados com o erário público, não irei ser conivente. Nem as dívidas judiciais deste município, ela pagou para poder gastar em campanha”, destacou.

Veja o Vídeo: