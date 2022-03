Abandonado pelo governo Cameli hospital de Feijó tem fossa estourada e ambiente insalubre para pacientes e servidores

O Sindmed -AC afirma também que a unidade de saúde não tem autoclave há cinco meses, que é utilizado para esterilizar os instrumentos médicos usados em cirurgias. Para não ficar sem a esterilização, esses equipamentos seriam e enviados para Tarauacá, cidade vizinha.

“Apenas um novo hospital poderia melhorar as condições, reduzindo as infecções hospitalares resultantes dessa série de problemas. As pessoas não podem ser vítimas da omissão do poder público”, disse o vice-presidente do Sindmed-AC, Rodrigo Prado.