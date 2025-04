A saúde está abandonado por Gladson Cameli: Sindmed-AC flagra hidrantes sem mangueiras e extintores vencidos há 6 anos na Fundhacre

É intrigante como as irregularidades estão escancaradas nas repartições públicas do governo, durante a gestão de Gladson Cameli, e ninguém faz nada a respeito. O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), é o único que a realizar o seu trabalho com maestria e apontar as falhas de gestores descompromissados e os perigos envolvendo a seguranças das unidades de saúde.

Está mais do que claro que a saúde pública não é a prioridade do governador Gladson Cameli e muito menos da sua vice Mailza Assis, que no momento só pensa nas eleições para governo. Já estão há seis anos no comando do estado e até agora não mostraram para que vieram.

Hidrantes sem mangueiras para combater possíveis focos de incêndio, extintores vencidos desde 2019, sem luzes de alerta, porta de emergência bloqueada e ausência de sinalização foram as irregularidades encontradas nas enfermarias e clínica médica da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) durante visitas realizadas entre os dias 22 e 25. Todas as falhas serão denunciadas ao Corpo de Bombeiros, Ministério Público Estadual e Conselho Regional de Medicina (CRM).

Talvez por se tratar de unidades públicas os órgãos competentes não dão a devida importância, mas é aí que mora o perído, pois o que está em risco é a vida de outras pessoas.

De acordo com a diretora do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), Luiza Zamith, se o espaço já sofre com a falta de manutenção, que resulta em infiltrações, enxurradas e goteiras, então é necessário antecipar o risco de um incêndio para evitar uma catástrofe.

“Vimos que a água invadiu o setor de arquivo, danificando prontuários médicos e o histórico de pacientes, no início deste ano. Temos informações de que situação similar voltou a ocorrer em outra ala, então precisamos nos preocupar com as instalações elétricas e o restante da estrutura, que é antiga. Preocupados com as falhas, nos deparamos com a ausência do sistema anti-incêndio, o que preocupou o Sindicato”, justificou a sindicalista.

Para a primeira secretária do Sindmed-AC, Kátia Campos, toda a situação é muito séria, porque existem centenas de pacientes que precisam de auxílio de servidores para locomoção, o que potencializa a possibilidade de mortes em caso de um incêndio.

“A estrutura da Fundhacre está precária. Foram realizadas reformas, mas ninguém notou problemas de infiltração e a falta de equipamentos de combate ao fogo? Parece incompetência da gestão”, protestou Kátia Campos.