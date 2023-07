A quase quatro meses após 3ª fase da Ptolomeu, governador Gladson Cameli nomea o presidente do Deracre, o engenheiro civil Beto Murad

Professor Beto Murad assumiu a presidência do Deracre – Foto: Arquivo/Secom

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) já tem um presidente efetivo. O governo Gladson Cameli nomeou o engenheiro civil e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), José Roberto Lima Murad, mais conhecido como Beto Murad, para o cargo.

O professor assume a vaga deixada por Petrônio Aparecido Chaves Antunes, afastado do cargo durante as investigações da 3ª fase da Operação Ptolomeu, que apura corrupção e lavagem de dinheiro na gestão. O diretor de Portos e Aeroportos, Sócrates José Guimarães, assumiu o cargo após a saída do ex-gestor.

Murad é engenheiro civil há 27 anos, formado pela Ufac com experiências nas áreas de estruturas e meio ambiente, e doutor em engenharia civil pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Ele também tem especialização em gestão de recursos ambientais pela União Educacional do Norte.

Além de Petrônio Antunes, três secretários e outro gestor do alto escalão do governo foram afastados. Em junho, os servidores foram exonerados e nomeados novos gestores.

Socrátes Guimarães permaneceu como presidente interino do Deracre até a nomeação de Beto Murad. As informações e do portal G1 Acre

Operação Ptolomeu

A operação contra corrupção e lavagem de dinheiro na cúpula do governo do Acre, intitulada “Ptolomeu”, chegou à terceira fase no dia 9 de março com o cumprimento de 89 mandados de busca e apreensão em seis estados e no Distrito Federal.

A ação foi iniciada em 2021 e investiga, entre outros, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP). A terceira fase da operação foi deflagrada a partir de investigações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, da Receita Federal e da Controladoria-Geral da União.

Na época, o STJ determinou o bloqueio de R$ 120 milhões em bens dos investigados, incluindo valores em contas bancárias, aeronaves, casas e apartamentos de luxo.

No Acre, equipes da PF fizeram buscas em gabinetes da Casa Civil, Secretaria de Fazenda do estado e outros órgãos — Foto: Arquivo