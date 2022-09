“A Polícia Federal levou a Land Rover do Gladson ele é investigado pelo STJ de ter desviado mais de R$ 800 milhões”, diz Jorge em entrevista

Candidato ao governo do Acre, Jorge Viana – Foto: Reprodução

O candidato a governador do Acre nestas eleições pelo Partido dos Trabalhadores, Jorge Viana resolveu falar as verdades que o candidato a reeleição Gladson Cameli tanto tenta esconder da população. Em uma sabatina realizada por um meio de comunicação local Jorge Viana desafiou Gladson Cameli para debater o Acre real, como por exemplo educação.

Jorge Viana, ao ser questionado sobre a educação, afirmou que a secretaria de Educação do Estado virou um centro de negócio excluso, onde inúmeros secretário já passou pela pasta: “quantas vezes a Polícia Federal foi lá?! É empresa de Manaus levando contrato, aí a pessoa vai lá para fazer esquema e se candidatar”, enfatizou.

O petista afirma ainda que em seu governo a educação era motivo de orgulho e foi premiada, hoje a educação no governo de Gladson Cameli virou caso de polícia e destacou que é uma vergonha o que estamos vivendo.

Na oportunidade, o ex-senador Jorge relembrou que Gladson Cameli está sendo investigado e sendo acusado pelo STJ de ter desviado mais de R$ 800 milhões de recursos públicos, onde levaram o veículo modelo Land Rover inglês que Gladson andava e fazia questão de dizer que era tão rico e não precisava andar no carro do governo.

Jorge questiona por que o governador não apresentou seus boletos para a Polícia Federal e recuperou os carros dele e da esposa apreendidos pela PF já faz quase um ano e até agora Gladson Cameli não recuperou e nem vai recuperar, segundo Viana o motivo é porque Gladson comprou esses carros com dinheiro desviado.

Jorge também deixou claro que o Acre apresentado no programa eleitoral de Gladson é um Acre de mentiras, aquele que não mostra a verdadeira situação do estado como a grande miséria que assola milhares de família e a falta de oportunidade no mercado de trabalho.

Viana cita ainda que será debatido sobre a história do hospital que cai o forro e mata paciente, a história das onze mães que perderam seus filhos enquanto Gladson Cameli estava passeando na Suíça e continuou passeando. Jorge enfatiza que conhece muito bem a história da OIT em que o atual governador marca presença durante 10 anos.

Jorge Viana afirma que Gladson mentiu na cara dura quando disse que pagou dívida de governos anteriores ao dele.

Jorge Viana resolveu mostrar a verdadeira face do atual governador Gladson Cameli, Jorge afirmou que Gladson foi o único governador que não pagou dívidas nem do governo do tio dele, Orleir Cameli e nem de outro governador porque o Supremo falou para Gladson parar de pagar durante dois anos.

