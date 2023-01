A pior prefeita do Acre, Rosana Gomes já gastou mais de R$ 4 milhões com combustível, só no ano eleitoral foi quase R$ 3 milhões

Prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (Progressista) – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

A prefeita do município de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PP), tinha tudo para desenvolver uma excelente administração na pequena cidade, pois mesmo sendo uma gestora de primeiro mandato, ela têm o apoio incondicional da cunhada senadora e vice-governadora eleita, Mailza Gomes.

Mesmo com este poderio todo, Rosana enquanto prefeita foi reprovada na opinião pública que chegaram a elege-la como a pior prefeita do estado do Acre, isso porque Rosana Gomes, nos seus dois anos de mandato não foi capaz e nem teve competência de melhorar a qualidade de vida daquela população.

Em se tratando dos gastos com combustível no decorres dos anos houve um aumento significativo, e coincidentemente em ano eleitoral a gestora gastou quase que o dobro com combustível, e outro ponte que chamou a atenção foi o fato de não ter havido mudanças no município. Então, para onde foi tanto combustível?

Em 2021, no seu primeiro ano de mandato, Rosana Gomes, gastou o valor total de R$ 1.698.405,84 (um milhão, seiscentos e noventa e oito mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos) com a justificativa de despesa empenhada referente ao fornecimento de combustível para os veículos que atendem junto a secretaria de obras do município de Senador Guiomard.

Já em 2022, a prefeita do Quinari gastou no ano de eleição em que a cunhada foi candidata, o valor total de R$ 2.788.937,90 (dois milhões setecentos e oitenta e oito mil novecentos e trinta e sete reais e noventa centavos), e com a mesma justificativa dos ano anterior, sem que houvesse nenhuma mudança na cidade.

No total, a pior prefeita do Acre já gastou R$ 4.487.343,74 (quatro milhões quatrocentos e oitenta e sete mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos) em combustível. Muitos acreditam que toda essa aquisição de combustível no município em 2022 está fora da realidade do município, pois até o momento não houve retorno, a cada dia que passa, segundo os moradores, a cidade só está retrocedendo com a má gestão da prefeita Rosana.

Referente aos gastos da prefeitura de Senador Guiomard com combustível no ano de 2022

Referente aos gastos da prefeitura de Senador Guiomard com combustível no ano de 2021