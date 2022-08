A obra da ponte da Sibéria, em Xapuri, está a passos lentos, devagar quase parando! “Tudo indica que o governado Cameli vai usar saia”

Candidato ao governo ser referir à denúncia feita pela PF ao STJ, Gladson Cameli e candidato à reeleição, ele chefiava um quadrilha que roubou R$ 828 milhões do povo acreano

“O candidato a governador pela coligação “Com a Força do Povo”, Sérgio Petecão (PSD), respondeu em tom de ironia o jingle provocativo lançado pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) nas redes sociais. Muitos opositores classificaram a música como ofensiva aos demais postulantes ao governo.

Petecão disse que “é melhor estar na bagaceira do que na roubalheira”, se referindo à música de campanha de Gladson Cameli, cuja letra afirma que “é Gladson e o resto é bagaceira”. A música de campanha tem sido compartilhada e reproduzida pelos apoiadores de Gladson nas redes sociais.

A afirmação de Petecão foi feita durante o discurso de inauguração do comitê de campanha do município de Feijó, na noite desta quinta-feira (18), quando o candidato falava sobre as acusações que pesam contra Cameli, indiciado na operação Ptolomeu da Polícia Federal, que apurou desvios de R$ 828 milhões ao cofre público.

Ao se referir ao assunto diante da militância, que lotou o comitê de campanha do candidato em Feijó, Petecão ainda disse que “se for pra prender ladrão nesse país tem que prender esse governador, que desviou mais de 800 milhões de reais, quase 1 bilhão”, afirmou o candidato.”