A esperança da população de Rodrigues Alves em ter sua tão sonhada Ponte, vai depender da vitória de Lula, Gladson Cameli e Bolsonaro passaram 4 anos enganando os rodriguesalvenses

Governador Gladson Cameli, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro – Foto: Reprodução Marcelo Camargo /Agência Brasil / Time.com

O grande sonho de quem mora na cidade de Rodrigues Alves, cidade de 20 mil habitantes, é sem dúvida a construção da Ponte ligando as duas margens do rio Juruá.

Com a BR-364 passando no outro lado do rio, a cidade se isolou e sem uma ponte, não atrai atenção de quem chega na região, que segue direto para Cruzeiro do Sul. Além desse problema a população sofre transtorno diário com a travessia demorada e o período do inverno é um Deus nos acuda. Centenas de moradores de Rodrigues Alves saem para trabalhar em comunidades da BR e em Cruzeiro do Sul, o que faz o porto virar um caos dependendo da hora e dia.

Na eleição de 2018, a esperança de ter a ponte foi alimentada pelo então candidato e hoje governador Gladson Cameli (PP), que fez o compromisso na campanha e depois de eleito não cumpriu o compromisso firmado.

Gladson prometeu algo que estava fora da capacidade financeira do estado do Acre e contava com apoio do presidente Jair Bolsonaro, que nunca destinou um real para iniciar a tão sonhada Ponte. Para se ter noção do tamanho do abandono por parte de Jair Bolsonaro como o povo do Acre, nem as BRs e Rodovias que são de inteira responsabilidade do governo Federal, Bolsonaro foi capaz de consertar.

Com a eleição de presidente tendo a possibilidade real de uma vitória de Lula (PT), o povo de Rodrigues Alves volta a sonhar e aposta fortemente que a partir de um novo governo as possibilidades serão maiores. Lula foi quem mais trabalhou pelo Acre quando ficou no comando do Brasil e só no estado construiu dezenas de Pontes e outras obras importantes que viabilizaram o desenvolvimento do estado.

Uma coisa é certa, a possibilidade da construção da Ponte de Rodrigues Alves, passa pela vitória de Lula.