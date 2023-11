“A economia do Acre já está ruim e o governador Gladso Cameli não para de decretar feriado”, dispara logistas do Centro de Rio Branco

Resolvemos percorrer algumas lojas no entorno do centro de Rio Branco e falar com logistas sobre as perspectivas desse final de ano, mas nos deparamos com muitas reclamação dos empresários que estão revoltados com Governador Gladson Cameli, por conta da quantidade de feriados por ele decretado.

O governo de Gladson Cameli, PP, certamente é o que mais decretou feriado na história política do estado e segundo os logistas, isso trás prejuízos e atrofia a economia. O vendedor Manoel Oliveira Correia, nos relatou as dificuldades com tantos feriados prolongados. Segundo o mesmo, o movimento é mais intenso com o serviço público em funcionamento, pois ganha os motoristas de aplicativos, mototaxistas, pensões e os logistas, que vendem pequenos utensílios como bolsas, carregadores, lanches e eletrônicos.

“Estou revoltado com essa situação no comércio, estamos sem apoio de ninguém para se reerguer depois dessa Pandemia e o governador Gladson Cameli não para de decretar feriado. Os servidores públicos tem salário final do mês, já nós vivemos do que vendemos e se o governador é preguiçoso e adora feriar, ele tem que entender que prejudica muita gente”, desabafa Manoel.

O governador tem adotado essa prática de longos feriados com ponto facultativo e pelo visto é regra no seu governo.