A briga para ver quem vai mamar mais cargos no Governo já começou! Segundo Informações Eduardo Veloso mira a Sesacre e Socorro Neri a Educação

Ao término do primeiro turno das eleições e com a vitória antecipada do governador Gladson Cameli (PP), deputados aliados correm para apadrinhar as principais pastas do pior governo da história do Acre.

De acordo com informações repassadas ao portal 3 de Julho Notícias, os principais alvos são a Secretaria Estadual de Saúde e também a Secretaria Estadual de Educação, SEE é a que se consolida com o maior espaço da gestão, onde segundo a Polícia Federal o governo Cameli sumiu com mais de R$ 800 milhões de ambas as pastas.

Segundo informações, dois dos deputados recém eleitos para a Câmara Federal já postulam o apadrinhamento das referidas secretarias, Socorro Neri (PP) cobiçando a educação e o médico Eduardo Veloso (UB) que estaria de olho na saúde e foi eleito pelo mesmo partido do Super-Homem do orçamento (Marcio Bittar).

Vale lembrar que Socorro Neri já esteve administrando a referida pasta, onde se afastou para ser candidata, mas deixou seu fiel escudeiro, Abson Carvalho, que tem possibilidades reais de continuar no cargo.

Eduardo Veloso tem negócios milionários com governo na área empresarial, mas agora mira o comando político da Sesacre e ventila se nos bastidores o nome da esposa, a Médica Rejane Veloso, que pode ser a ungida para o cargo de secretária, caso o governador atenda o pedido do deputado.

A configuração do novo governo ainda é incerto, mas a correria nos corredores do Palácio Rio Branco estão a mil.