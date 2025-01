1ª Vara da Fazenda defere liminar ajuizada pelo vereador Eber Machado que proibe que os novos secretários de Bocalom usufruam de salários exorbitantes

Diante dos atuais problemas e o retrocesso que o Acre enfrenta nas mais diversas áreas por conta de gestões descompromissadas, não seria diferente com a história que o Estado carrega e as homenagens que simbolisam o passado de muita lutas e conquistas, como por exemplo, o monumento de Chico Mendes que foi vítima do vandalismo e ignorado durante anos pelo prefeito Bocalom e pelo governador Gladson Cameli.

O ex-governador e atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações – ApexBrasil, Jorge Viana, já havia lamentado tal abandono e mais uma vez voltou a externar sua tristeza com tal situação.

Jorge Viana relembrou que o monumento, entregue em 2006 durante sua gestão, foi idealizado pela escultora Cristina Mota e se tornou um dos pontos mais fotografados da capital acreana. Segundo ele, o local, que antes era um cartão-postal da cidade, agora está marcado pelo abandono e pelo vandalismo.

“Que tristeza! É uma pena que o nosso Acre esteja vivendo novamente esses tempos terríveis. Dá uma olhada nessas fotos e veja como era esse cartão postal em homenagem ao Chico Mendes, que nós fizemos, e como está agora. Levaram o Chiquinho, acabaram com o entorno e agora destruíram a estátua do Chico Mendes. Essa obra foi entregue em meu governo, em 2006, há quase 20 anos, feita pela escultora Cristina Mota. Era um lugar lindo e um dos mais fotografados da nossa cidade, mas agora está entregue ao vandalismo, que foi institucionalizado no Acre com a conivência das autoridades. Pasmem! Tudo isso fica a poucos metros do Palácio do Governo, da Assembleia e da própria prefeitura. Na verdade, hoje em dia ninguém mais tem coragem de andar ou passear pelo centro de Rio Branco…”, publicou o ex-governador Jorge Viana.