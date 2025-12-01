Violência sem controle: Jovem de 22 anos é morto após ser baleado por dupla encapuzada em Brasiléia

Mais um crime brutal expõe falhas na segurança pública de Brasiléia – Foto; Arquivo/ Familía

Um ataque violento registrado no início da noite deste domingo (30) terminou na morte do jovem Alisson Venicio Ribeiro Aquino, de 22 anos, em Brasiléia. O crime ocorreu na Rua Oscar Meia, no bairro Eldorado, nas proximidades de uma igreja, onde a vítima estava em um pequeno comércio no momento dos disparos.

De acordo com relatos de moradores, dois homens encapuzados chegaram ao local utilizando uma bicicleta e, sem qualquer tipo de diálogo, abriram fogo contra o jovem. Pelo menos três disparos foram efetuados, sendo que um deles atingiu o rosto de Alisson. Após os tiros, os criminosos fugiram rapidamente, sem deixar pistas.

Alisson ainda foi socorrido por populares e encaminhado ao hospital de Brasiléia. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, e nenhum suspeito foi identificado até o momento. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas a dupla segue foragida. A Polícia Civil assumiu o caso e está reunindo depoimentos, imagens de câmeras e outras evidências para tentar esclarecer o homicídio.