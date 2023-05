Vídeo mostra ladrões roubando loja da Honda Moto Star em Cruzeiro do Sul e causam prejuízo de mais de R$ 50 mil

Equipe do Grupamento de Intervenção Rápida Ostenvisa (GIRO) apreendeu na manhã desta terça-feira, 2, mais de onze quilos de drogas, arma de fogo e munições no bairro Rosa Linda, em Rio Branco. Um homem de 33 anos foi preso no local.

Durante patrulhamento, os militares procederam a abordagem a um veículo táxi. Nas buscas foi localizada com o motorista uma pistola calibre 380, com 15 munições e no interior do automóvel 11 quilos e 400 gramas de cocaína.

O homem, que já responde processos por tráfico de drogas e feminicídio, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.