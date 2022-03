Vídeo: jovem é executado na Bolívia e autoridades investigam se crime tem relação com os conflitos do Acre

A onda de execuções no Estado do Acre tem deixado a sociedade em pânico e com o sentimento de insegurança, como é o caso do município de Brasileia, onde mais um homicídio foi registrado e o motivo seria o conflito entre as facções que atuam no Estado e que a segurança pública nega que esteja havendo uma guerra entre esses grupos rivais.

No município de Brasileia, a vítima foi identificada como Rafael de Araújo, um adolescente de 16 anos que segundo informações estava em frente de sua residência quando foi surpreendido por uma dupla em uma motocicleta boliviana (característica comum quando se trata de execução).

Segundo informações, o crime teria acontecido ás 17:00 horas, uma guarnição do 5º Batalhão foi acionada juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas ao chegarem no local só puderam atestar o óbito.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para os procedimentos cabíveis, familiares aguardam a liberação. Até o momento nenhum suspeito do crime foi preso.

Já no início da noite desta quarta-feira, outras duas execuções foram registradas, uma das vítimas foi identificado como Fábio Farias Araújo, que estava foragido da justiça pois havia cortado a tornozeleira eletrônica. Fábio foi morto com um tiro na cabeça. A execução aconteceu no loteamento Santa Helena, em Rio Branco. Momentos depois, Sebastião Souza também foi assassinado com um tiro no pescoço, desta vez no município de Senador Guiomard. Em nenhum dos casos a polícia conseguiu prender algum suspeito.