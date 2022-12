Veículo invade pista contrária e causa grave acidente em Brasileia, mulher não resiste e morre no PS de Rio Branco

Acidente envolveu três veículos na BR-317, em Brasileia deixa um morto e três feridos – Foto: Arquivo / Polícia Rodoviária Federal

Uma das vítimas do grave acidente de trânsito envolvendo três veículos no km 299 da BR-317, em Brasileia, não resistiu e morreu no Pronto Socorro de Rio Branco nesse domingo (18). Márcio Pereira dos Santos, de 49 anos, conduzia uma das motos quando foi atingido junto com a mulher, que estava na garupa.

O acidente ocorreu quando um carro invadiu a pista contrária e atingiu a motocicleta que o casal estava. Uma segunda moto que vinha logo atrás não conseguiu parar e também bateu no carro. O casal foi arremessado na rodovia e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os dois foram levados para o Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) informou que, devido à gravidade, o casal precisou ser transferido para o PS de Rio Branco.

Conforme a direção do PS, a mulher segue internada na enfermaria aguardando melhora e não há indicação de cirurgia. Ela está sob cuidados da ortopedia, com lesões e desligamentos na coluna.

A polícia informou que o condutor do carro permaneceu no local e não sofreu ferimentos graves. Ele é do Mato Grosso e estava a passeio com a família no Acre. A motocicleta usada pelo casal, de cor preta, ficou com a frente destruída. O motorista da outra motocicleta teve lesões leves.

Acidente envolveu três veículos no sábado (17) na BR-317, em Brasileia – Foto: Arquivo / Polícia Rodoviária Federal

Fonte: Iryá Rodrigues, G1 Acre