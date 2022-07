Urgente: Grave acidente é registrado na BR-317 e deixa pelo menos 5 vítimas fatais, veja o vídeo

Na manhã desta quarta-feira (27), um acidente gravíssimo envolvendo uma van que transportava vários passageiros, foi registrado em um trecho da BR-317, precisamente próximo da Comunidade Araxá, onde segundo informações, ao menos 5 vítimas foram a óbito e 11 feridos.

Informações extra oficiais dão conta de que o deputado estadual Antônio Pedro teria alugado essa van de placa QLV9C85 para transportar pacientes que tinham que fazer o procedimento de hemodiálise em Rio Branco, com isso, após todos embarcar na Van, o veículo saiu nas primeiras horas do dia do município de Xapuri, com destino a Rio Branco.

Ao se aproximarem de Araxá, houve uma colisão entre a Van e um caminhão baú, com o impacto da batida algumas dessas vítimas tiveram seus membros dilacerados, não se sabe que teria causado este acidente que vitimou pelo menos 4 pessoas, as vítima eram do bairro da Sibéria.

Condutor da van chega ao PS de Rio Branco – Foto: Reprodução

Vítimas encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco:

Lenilda Silva, 20 anos;

Mayane do Nascimento Mendonça, 19 anos

Jean Lopes Oliveira Júnior, 31 anos (motorista da van);

“Os pacientes já estão aqui, todos foram atendidos e estão sendo encaminhados para fazer exames e estão sendo avaliados por cirurgiões. São quatro vítimas do acidente que estão aqui no Pronto Socorro”, disse Dora Vitorino, diretora do PS.

Conforme o comando dos bombeiros na cidade, a van seguia de Xapuri para Rio Branco e bateu em um caminhão. O motorista do caminhão teria sofrido apenas escoriações. A Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) informou que seriam pelo menos 16 passageiros, sendo que vários ficaram feridos. Leia Também: Justiça aceita denúncia contra três acusados de matar e decapitar jovem em Rio Branco

A violência da batida foi tão grande que a van perdeu toda a lateral e a porta do veículo ficou presa ao caminhão.

“Fomos acionados. A nossa equipe está no local e, a princípio, a informação que temos é que foi uma colisão entre uma van e um caminhão. Até o momento já foram identificados cinco óbitos, segundo a informação da equipe que está no local, alguns na van, outros no meio da estrada”, informou a comandante dos bombeiros de Xapuri, tenente Laiza Mendonça. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local para atender os sobreviventes. De acordo com o Samu, os óbitos são todos de mulheres e entre os feridos estão três mulheres e um homem. Equipes da PRF fazem o isolamento do local. As vítimas ainda não foram todas identificadas. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) também foram deslocadas para o local do acidente. Por volta de 9h40, uma mulher identificada como Mayane Mendonça, de 19 anos, que foi transportada da ambulância de suporte avançado do Samu, chegou ao PS. “Um momento de muita dificuldade não apenas para nós, mas para todas as famílias que foram alcançadas por essa tragédia. Nesse momento, a gente fica feliz em saber que ela sobreviveu. Ela procurava atendimento médico, se deslocava acompanhada da sua sogra e infelizmente aconteceu essa tragédia”, disse Consílio Oliveira, padrasto de Mayane. Em seguida, o motorista da van chegou ao PS em estado de choque. Ele sofreu ferimentos leves. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) lamentou a tragédia e afirmou que todo apoio está sendo prestado às vítimas. Leia Também: Presidente da câmara de Cruzeiro do Sul, Franciney, e o vice Clerton disputarão uma vaga de deputado federal “A Sesacre se solidariza com os familiares e a sociedade, colocando-se à disposição para mais esclarecimentos, salientando que todo o apoio está sendo prestado, com cinco viaturas do Samu e o apoio aéreo necessário.”

Nota de esclarecimento

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) vem a público informar a situação das vítimas do acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, 27, na BR-317, próximo à região do Araxá, em Xapuri.

As equipes do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiram ao local para prestar socorro às vítimas e, de acordo com as primeiras informações enviadas, em razão da gravidade do ocorrido, infelizmente cinco óbitos foram confirmados.

Além disso, quatro pessoas ficaram feridas e estão sendo encaminhadas para o Pronto-Socorro de Rio Branco, cujas equipes estão preparadas para o atendimento especializado. Os corpos das vítimas fatais também serão encaminhados para a capital, para a realização dos devidos procedimentos.

A Sesacre se solidariza com os familiares e a sociedade, colocando-se à disposição para mais esclarecimentos, salientando que todo o apoio está sendo prestado, com cinco viaturas do Samu e o apoio aéreo necessário.

Paula Augusta Maia de Faria Mariano

Secretária de Estado de Saúde do Acre

