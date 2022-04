Urgente: Motorista de aplicativo é executado com vários tiros dentro do seu veículo no Bairro Marcos Galvão, em Brasileia

Na noite desta quarta-feira (13) em plena semana santa, criminosos não deram trégua na fronteira e ceifaram a vida de um jovem até o momento identificado apenas como Fernando, que seria motorista de aplicativo, foi executado com vários disparos de arma de fogo, dentro do próprio veículo.

Segundo informações preliminares, o crime teria acontecido em frente a residência da vítima localizada no bairro Marcos Galvão 2, no município de Brasileia. Fernando foi atingido com tiros no braço esquerdo, na cabeça e na costela.

A motivação até o momento não foi informada, mas as autoridades acreditam que uma das hipótese pode ser a guerra entre facções que é o principal motivo dos homicídios registrados na fronteira, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local registrando mais este homicídio e em seguida vai em busca do suspeitos.

Vale destacar que a segurança pública do Estado reforçou o policiamento na região do Alto Acre, em virtude do acrescente aumento dos homicídios, inclusive, conta com o apoio de um dos helicópteros do Governo do Estado, mas mesmo com todo este aparato, homicídios continuam sendo registrados, os criminosos parecem não se sentir incomodado com a presença reforçada da polícia no momento de praticar os crimes.

Mais informações a qualquer momento