Trio é surpreendido por policial militar durante furto à loja de venda de celulares no centro de Rio Branco

A ação imediata de um policial militar do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (2º BPM/PMAC) culminou na prisão em flagrante de dois homens, no exato momento em que praticavam o furto a uma loja de venda de produtos eletrônicos. O crime ocorreu no bairro Dom Giocondo, no centro de Rio Branco.

O militar se deslocava para assumir o serviço quando ouviu o barulho do vidro da fachada da loja ao ser quebrado e parou seu veículo para averiguar o que estava acontecendo.

Mesmo com a baixa luminosidade no local, conseguiu visualizar, pelo menos, três homens no interior do estabelecimento comercial.

Mesmo diante da identificação do policial, um deles desobedeceu a ordem de prisão, transpôs a parte quebrada da fachada e saiu em direção ao militar, que efetuou disparos, os quais não atingiram o indivíduo.

O homem mudou o rumo e correu em fuga, largando uma mochila pelo caminho.

Em seguida, o PM ouviu quando um veículo modelo Fiat Uno, de cor vermelha, que estava nas proximidades e, supostamente, encarregado de dar apoio ao grupo, acelerou e se evadiu no mesmo sentido da fuga de seu provável comparsa.

Os outros dois envolvidos saíram da loja com as mãos para cima e se deitaram no chão, sob a ordem do policial.

Logo em seguida, uma guarnição do 1º Batalhão (1º BPM) chegou ao local em apoio ao policial militar.

Os dois homens já detidos e presos, foram algemados e encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os itens apreendidos, para dar continuidade às providências cabíveis ao fato.