Três homens são presos e um menor apreendido transportando mais de R$ 170 mil no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul

Trio é preso e menor apreendido com mais de R$ 170 mil escondidos em caixa térmica no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul – Foto: Divulgação / Polícia Civil

Três homens foram presos e um menor apreendido transportando mais de R$ 170 mil em espécie dentro do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. O flagrante ocorreu durante a Operação Hórus, do Programa Guardiões das Fronteiras, nesta sexta-feira (4). O dinheiro estava escondido dentro de partes laterais e em um fundo falso de uma caixa térmica que estava em uma embarcação.