Tragédia: Duas crianças de 9 e 11 anos morrem afogadas no Rio Japiim, no município de Mâncio Lima

Somente à noite bombeiros conseguiram encontrar o corpo de Samuel – Foto: Corpo de Bombeiros

Dois meninos morreram afogados na tarde deste domingo (30) no Rio Japiim, em Mâncio Lima. Segundo o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, que foi acionado para atender a ocorrência, Samuel, de 11 anos, teria caído em um local com maior profundidade, e Miguel, de 9 anos, pulou na água para resgatá-lo, e os dois acabaram morrendo. Eles eram, respectivamente, sobrinho e tio.

“Na tarde de ontem [domingo,30], a gente teve essa fatalidade, onde duas crianças vieram a óbito por afogamento. Segundo populares, familiares, essas crianças estavam banhando no Rio Japiim quando uma delas foi se afastando para a profundidade e começou a se afogar. O Miguel, que é a criança de 9 anos, tentou salvar a criança de 11 anos, e não obteve sucesso, e os dois vieram a submergir e se afogar”, explicou a tenente Daniela Marques.

Ainda segundo a tenente, a guarnição demorou a chegar ao local, pois estariam atendendo a uma outra ocorrência, e precisaram acionar uma equipe que estava de sobreaviso. Além disso, a comandante atribuiu a demora à distância de um município a outro.

Populares que estavam no local na hora do acidente resgataram o corpo de Miguel com uma rede, e somente à noite os bombeiros encontraram Samuel.

A tenente também alertou para o risco de afogamentos nesse período do ano, em que muitas pessoas procuram rios e igarapés. Ela recomenda que no caso de crianças, sempre haja um adulto por perto e que o colete salva-vidas seja utilizado.

“É uma época que a gente tem mais pessoas utilizando vários banhos, se alerta para que, principalmente quando houver crianças, por mais que saibam nadar, que utilizem colete e que tenha um adulto próximo orientando, observando até que ponto essas crianças podem chegar”, recomenda.

Samuel, de 11 anos, era sobrinho de Miguel, de 9 anos – Foto: Arquivo pessoal / Arte

Fonte: G1 Acre