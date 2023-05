Taxista é preso com quase 14 quilos de drogas escondidos no tanque de combustível do veículo em Senador de Guiomard.

Droga foi apreendida nesse sábado (13) durante abordagem da PRF-AC — Foto: Arquivo/Polícia Rodoviária Federal

Um taxista, de 22 anos, foi preso nesse sábado (13) por tráfico de drogas durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 97 da BR-317, em Senador de Guiomard. O homem estava transportando quase 14 quilos de drogas dentro do tanque de combustível do carro.