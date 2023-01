Suspeito de matar idoso com tiro, durante assalto a um ônibus na BR-364 tem prisão preventiva decretada

Elton Oliveira Meire foi preso suspeito de latrocínio em Rio Branco – Foto: Reprodução

Elton Oliveira Meire, de 25 anos, suspeito de matar o idoso Simar Gomes da Silva, de 64, durante um assalto a um ônibus na BR-364, em Rio Branco, teve a prisão preventiva decretada nessa quarta-feira (11) em audiência de custódia.

O assalto dentro de um ônibus da empresa Transacreana ocorreu na última terça (10) na região do bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito da capital. A investigação constatou que o idoso reagiu ao assalto segurando a arma de um dos suspeitos e acabou levando um tiro no pescoço. A vítima morreu no local.

Além de Meire, um adolescente de 14 anos também foi apontado como suspeito no crime de latrocínio. Na delegacia, os dois confessaram o assalto seguido de um disparo de arma de fogo que acabou com a morte do idoso. A dupla também foi reconhecida pelas vítimas que estavam no ônibus.

Conforme a investigação, a dupla entrou no ônibus na altura do bairro Belo Jardim II, e anunciaram o roubo já próximo à Vila Liberdade. O menor estava com um revólver e uma mochila recolhendo os pertences das vítimas, enquanto Elton Meire, também armado, fazia a “segurança” na parte da frente do coletivo. Após o roubo, Elton mandou que o motorista parasse o ônibus, momento este em que o idoso reagiu segurando a arma do adolescente. Foi então que Elton atirou contra a vítima. Leia Também: Prefeito Bené Damasceno invade ônibus escolar para aterrorizar crianças e grupo de pais procurou a delegacia de Porto Acre