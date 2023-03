Suspeito de estuprar mototaxista em motel após ameaçá-la durante corrida é preso em Rio Branco

O principal suspeito de estuprar uma mototaxista de 44 anos no último sábado (18) em Rio Branco foi capturado pela Polícia Civil nessa quarta-feira (22), no bairro Castelo Branco, durante cumprimento de mandado de prisão.

A mulher foi vítima de estupro, agressões, sequestro e roubo, após aceitar a corrida de um cliente no Centro da capital acreana. A vítima foi levada para um motel da Via Chico Mendes, no Segundo Distrito, e abusada pelo criminoso.

Conforme a delegada Carla Fabíola, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a mototaxista foi obrigada a entrar no quarto de motel, onde foi brutalmente estuprada e espancada pelo agressor, tendo inclusive seu nariz quebrado. O suspeito confessou o crime.

Após as agressões, o investigado levou os pertences da vítima e a amarrou no local. A Deam identificou o suspeito e a delegada pediu pela prisão dele, que foi expedida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco.

Ele foi levado para a Deam para ser interrogado e, em seguida, foi colocado à disposição da justiça.

Vídeo do momento que mulher é abordada

Imagens que viralizaram na internet mostram o momento em que o suspeito aborda a vítima no Centro de Rio Branco e solicita a corrida. Ele usava calça jeans e uma blusa azul.

A Polícia Militar informou que a vítima foi ameaçada de morte com uma faca e levada até o motel. Lá, ela foi obrigada a ter relações sexuais com o criminoso e, após o estupro, foi agredida com socos no rosto e sufocada.

Ela foi deixada no estabelecimento desacordada. O bandido pegou o colete de mototaxista dela, vestiu e saiu do local com a motocicleta da vítima. A mulher conseguiu pedir ajuda quando acordou.

Ela foi encontrada com várias escoriações no nariz e abaixo do olho direito. A PM-AC levou a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu os primeiros atendimentos e curativos.

Depois, a mototaxista foi encaminhada para a Maternidade Bárbara Heliodora para iniciar o tratamento contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A direção da unidade de saúde confirmou, na segunda-feira (20), que a vítima recebeu atendimento e foi liberada ainda no sábado. Com informações do G1 Acre.