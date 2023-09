Soldado é preso dentro de quartel do Exército suspeito de matar enfermeiro a facadas durante discussão no Acre

José Rodrigues Júnior morreu após levar três facadas durante discussão com soldado do Exército – Foto: Reprodução

O enfermeiro José Rodrigues de Moura Júnior, de 27 anos, foi assassinado com três facadas na madrugada deste domingo (3) em Santa Rosa do Purus, interior do Acre. O suspeito do crime, o soldado do Exército Ian Santiago de Souza, de 19 anos, foi preso em flagrante dentro do alojamento do 7° Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC).

O crime ocorreu por volta das 4h deste domingo em frente a um ginásio da cidade. Segundo a Polícia Militar (PM-AC), o soldado e o enfermeiro estavam com alguns amigos consumindo bebida alcóolica quando se desentenderam.

O soldado foi até o alojamento do 7º BEC, pegou uma faca, voltou para o local e desferiu três golpes na região do tórax e abdômen do enfermeiro. A vítima morreu no local.

Após o crime, ainda segundo a polícia, Ian de Souza voltou para o alojamento com medo de represálias. A PM confirmou que José Rodrigues, mais conhecido por Júnior, é de uma família muito conhecida na cidade.

Uma equipe policial foi até o quartel do Exército e prendeu o soldado em flagrante. Ele não resistiu à prisão, confessou o crime e entregou a faca usada para matar o enfermeiro.

À PM-AC, o soldado afirmou que o enfermeiro havia dado um soco nele e ainda tentou atropelar com uma moto horas antes do crime. Ian de Souza está detido em uma unidade militar de Policiamento Especial de Fronteira (4°PEF).

O g1 entrou em contato com a assessoria de comunicação do 7º BEC e foi informada que o Exército deve ser posicionar sobre os fatos ainda neste domingo.

A delegada Jade Dene explicou que já ouviu uma testemunha do crime e que segue no levantamento das informações para ouvir o suspeito mais tarde.