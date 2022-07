Soldado da PM do Acre morre após bater motocicleta que pilotava durante instrução do 15° Curso em Goiás

Wesley Almeron de Oliveira, de 25 anos, entrou da PM-AC em 2019 e estava em curso de intervenções rápidas ostensivas em Goiás – Foto: Arquivo pessoal

O soldado da Polícia Militar do Acre Wesley Almeron Silva de Oliveira, de 25 anos, morreu nesse sábado (16) ao bater a motocicleta que pilotava durante instrução do 15° Curso de Intervenções Rápidas Ostensivas (Ciro), no Goiás.

Ao G1 Acre, o comandante-geral da PM-AC, Paulo Cesar Gomes, informou que o soldado se deslocava de uma cidade para outra no Goiás com outros dois militares durante o treinamento. Em determinado momento, ele bateu o pneu dianteiro da motocicleta no veículo do outro policial que estava perto e acabou perdendo o controle e caindo.

“Normalmente são equipes com três policiais em três motos, aí, durante o treinamento, ele bateu a roda dele na roda do outro policial, se desequilibrou e caiu. Foi conduzido de helicóptero até Goiânia, mas infelizmente não resistiu. Foi uma fatalidade, muito triste. Ele era do Giro aqui do Acre e estava nesse curso da PM no Goiás”, afirmou o comandante.

Em nota, a PM-AC informou que o policial entrou na corporação em 2019 e, desde que concluiu o curso de formação, em 2020, atuava na Companhia Giro. O corpo do soldado chega ao Acre neste domingo (17). Ele deixou esposa e uma filha de 1 ano.

“O militar era conhecido por sua extroversão, sempre trazendo alegria às pessoas que o cercavam. Muito querido, principalmente na companhia em que atuava, viajou ao estado de Goiás para se aperfeiçoar na área em que decidiu servir, o policiamento em motocicletas”, diz a nota.