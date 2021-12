Seis são condenados a mais de 110 anos pela morte de Airton Fernandes em emboscada em Brasiléia

Motorista de aplicativo Airton Fernandes Ferreira foi morto a tiros no dia em março deste ano – Foto: Arquivo pessoal

Seis pessoas foram condenadas a penas que, somadas, ultrapassam os 110 anos pela morte do motorista de aplicativo Airton Fernandes Ferreira, em março deste ano. O grupo passou por júri popular nessa terça-feira (15) na cidade de Brasileia, no interior do Acre.

O crime ocorreu no dia 11 de março no km 10 da BR-317, na cidade de Brasileia. Em maio deste ano, um homem de 21 anos foi preso suspeito de participação no crime.

Na época, a delegada responsável pelas investigações, Carla Ívane informou que o motorista de aplicativo teria sido vítima de uma emboscada. Segundo ela, a vítima foi chamada para uma corrida, quando teve o caminho desviado e foi executada com, pelo menos, seis tiros.

Entre os réus estão Jaciane Nogueira, Aleinne Souza de Oliveira, Râmila Freitas de Oliveira e Jorge Klysmann de Lima Oliveira, todas condenadas a pena de 19 anos e seis meses. Além de Tiago Henrique Menezes Bezerra que recebeu uma pena de 28 anos e 7 meses e Ana Letícia Pereira da Silva, condenada a 5 anos e 6 meses.

A reportagem não conseguiu contato com as defesas dos acusados. A decisão ainda cabe recurso, mas o juiz Clovis Lodi negou direito dos réus apelarem em liberdade. O magistrado determinou ainda que o grupo pague R$ 20 mil de indenização à família da vítima, que deixou dois filhos.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Acre (MP-AC), o grupo matou o motorista de aplicativo por acreditar que ele era integrante de uma facção rival e que estava envolvido na morte do irmão de uma das acusadas.

Para fugir do local, o grupo ainda usou o veículo da vítima, que, segundo a denúncia, foi abandonado na cidade boliviana de Cobija. Ainda de acordo com o MP-AC, dias depois, começou a circular nas redes sociais um vídeo em que duas denunciadas confessavam o crime, o que ajudou na identificação dos autores e conclusão das investigações.

Cinco dos acusados foram condenados pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por integrarem organização criminosa. E Ana Letícia responde pelo crime de integrar organização criminosa. As informações e do G1 Acre

Prisão de um dos suspeitos do crime em maio deste ano – Foto: Arquivo/Polícia Civil

