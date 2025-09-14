Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia do Adolfo —, acabou marcado por um grave episódio de violência.

Um vídeo que circula nas redes sociais (veja baixo) mostra um segurança despreparado agredindo um homem ainda não identificado com diversas pauladas, inclusive na cabeça, além de chutes. As imagens são chocantes e revelam que a vítima chega a desmaiar após os golpes.

A cena revoltou a população local, já que o papel de um segurança é proteger o ambiente e garantir a integridade dos presentes, e não praticar agressões.

Ministério Público deve agir com urgência

Diante da gravidade das imagens, é fundamental que o Ministério Público do Acre se manifeste com urgência para investigar o caso, oferecer denúncia e garantir que este cidadão seja afastado da função de segurança.

O episódio lança luz sobre a falta de preparo e treinamento de alguns profissionais contratados para atuar em grandes eventos, colocando em risco a integridade do público.

Conclusão:

Um festival que deveria ser espaço de lazer e convivência acabou manchado pela violência. Cabe agora ao Ministério Público, às autoridades policiais de Brasileia darem uma resposta rápida à sociedade, punindo os responsáveis e assegurando que fatos como esse não voltem a ocorrer.

O que diz a lei sobre o uso da força por seguranças?

No Brasil, seguranças particulares e vigilantes não têm poder de polícia e só podem agir em situações de legítima defesa, sempre com uso proporcional da força.

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940)

Art. 129: tipifica como crime a lesão corporal, ou seja, agredir alguém fisicamente.

Art. 147: prevê crime de ameaça.

Lei nº 7.102/1983 (Estatuto da Segurança Privada)

Regula a profissão de vigilante.

Estabelece que a função é proteger pessoas e patrimônios, sem abusos ou violência desnecessária.

Constituição Federal (1988)

Art. 5º, inciso III: ninguém pode ser submetido a tratamento desumano ou degradante.

Código Civil (Lei nº 10.406/2002)

Art. 186: quem causa dano a outrem comete ato ilícito.

Art. 927: obriga o autor do dano a indenizar a vítima.

Esses dispositivos deixam claro que a conduta registrada em vídeo é ilegal e passível de responsabilização criminal e civil.

Veja o vídeo: