Rotam apreende meliante com arma branca e recupera motocicleta no bairro Taquari, em Rio Branco

Um avião de pequeno porte caiu próximo a pista do Aeroporto Plácido de Castro, Rio Branco, no Acre, na manhã deste domingo (29/10). Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar do estado, a aeronave teria caído por volta das 6h30 da manhã.

O avião era do modelo Caravan, prefixo PT-MEE, operado pela empresa ART Taxi Aéreo e tinha como destino o município de Envira, no Amazonas, mas caiu após a decolagem.

Estavam a bordo da aeronave 6 homens, 3 mulheres e 1 criança de um ano e sete meses, além do piloto e copiloto.

De acordo com nota emitida pelo governo do estado, o avião explodiu e caiu na mata, causando a morte das 12 pessoas

De acordo com nota emitida pelo Governo do Acre, as vítimas morreram carbonizadas devido a explosão. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), viaturas da Polícia Militar e um helicóptero do Ciopaer também se deslocaram até o local para auxiliar nas ações de resgate.