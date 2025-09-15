Polícia
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a agressão praticada por um segurança durante a segunda noite do Festival de Praia 2025, em Brasiléia. O episódio ocorreu no último sábado (13), na Praia do Izdório, e ganhou repercussão após um vídeo mostrar o profissional atingindo um homem com pauladas e chutes, deixando a vítima inconsciente.
Na nota, assinada pelo presidente Antonio Soares Pires, a APROSEB lamenta o episódio e destaca que o comportamento do segurança não reflete os princípios da entidade. A associação afirma que preza pela ordem e pela segurança da comunidade e que não compactua com atitudes violentas.
Segundo a nota, o segurança agiu de forma desproporcional após receber um pontapé da vítima, mas a reação foi considerada “inaceitável” pela entidade. O profissional já foi afastado de suas funções e deve ser desligado da associação.
Trechos da Nota Pública
“Nada justifica atos de violência, principalmente de nossa parte. O profissional da segurança não soube reagir ao pontapé e tomou medidas que não condizem com nossa postura”, diz o texto.
“Lamentamos o ocorrido e informamos que esse segurança já está afastado da nossa associação e certamente será desligado da mesma, pois não compactuamos com essas atitudes.”
O comunicado também ressalta que apenas seguranças capacitados e qualificados fazem parte da associação, e que todos passam por curso de formação em empresa especializada.
Compromisso com a sociedade
A APROSEB frisou que este foi um fato isolado e reforçou o compromisso com o bem-estar da comunidade.
“Esse fato isolado não pode apagar o brilho de uma festa tão bonita e importante para a sociedade de Brasiléia e região. Seguiremos trabalhando com muita lisura para que toda sociedade se sinta segura, principalmente nos eventos a qual somos contratados para prestar nossos serviços”, finaliza a nota.
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia do Adolfo —, acabou marcado por um grave episódio de violência.
Um vídeo que circula nas redes sociais (veja baixo) mostra um segurança despreparado agredindo um homem ainda não identificado com diversas pauladas, inclusive na cabeça, além de chutes. As imagens são chocantes e revelam que a vítima chega a desmaiar após os golpes.
A cena revoltou a população local, já que o papel de um segurança é proteger o ambiente e garantir a integridade dos presentes, e não praticar agressões.
Ministério Público deve agir com urgência
Diante da gravidade das imagens, é fundamental que o Ministério Público do Acre se manifeste com urgência para investigar o caso, oferecer denúncia e garantir que este cidadão seja afastado da função de segurança.
O episódio lança luz sobre a falta de preparo e treinamento de alguns profissionais contratados para atuar em grandes eventos, colocando em risco a integridade do público.
Conclusão:
Um festival que deveria ser espaço de lazer e convivência acabou manchado pela violência. Cabe agora ao Ministério Público, às autoridades policiais de Brasileia darem uma resposta rápida à sociedade, punindo os responsáveis e assegurando que fatos como esse não voltem a ocorrer.
O que diz a lei sobre o uso da força por seguranças?
No Brasil, seguranças particulares e vigilantes não têm poder de polícia e só podem agir em situações de legítima defesa, sempre com uso proporcional da força.
Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940)
- Art. 129: tipifica como crime a lesão corporal, ou seja, agredir alguém fisicamente.
- Art. 147: prevê crime de ameaça.
Lei nº 7.102/1983 (Estatuto da Segurança Privada)
- Regula a profissão de vigilante.
- Estabelece que a função é proteger pessoas e patrimônios, sem abusos ou violência desnecessária.
Constituição Federal (1988)
- Art. 5º, inciso III: ninguém pode ser submetido a tratamento desumano ou degradante.
Código Civil (Lei nº 10.406/2002)
- Art. 186: quem causa dano a outrem comete ato ilícito.
- Art. 927: obriga o autor do dano a indenizar a vítima.
Esses dispositivos deixam claro que a conduta registrada em vídeo é ilegal e passível de responsabilização criminal e civil.
Veja o vídeo:
