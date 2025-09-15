Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a agressão praticada por um segurança durante a segunda noite do Festival de Praia 2025, em Brasiléia. O episódio ocorreu no último sábado (13), na Praia do Izdório, e ganhou repercussão após um vídeo mostrar o profissional atingindo um homem com pauladas e chutes, deixando a vítima inconsciente.

Na nota, assinada pelo presidente Antonio Soares Pires, a APROSEB lamenta o episódio e destaca que o comportamento do segurança não reflete os princípios da entidade. A associação afirma que preza pela ordem e pela segurança da comunidade e que não compactua com atitudes violentas.

Segundo a nota, o segurança agiu de forma desproporcional após receber um pontapé da vítima, mas a reação foi considerada “inaceitável” pela entidade. O profissional já foi afastado de suas funções e deve ser desligado da associação.

Trechos da Nota Pública

“Nada justifica atos de violência, principalmente de nossa parte. O profissional da segurança não soube reagir ao pontapé e tomou medidas que não condizem com nossa postura”, diz o texto.

“Lamentamos o ocorrido e informamos que esse segurança já está afastado da nossa associação e certamente será desligado da mesma, pois não compactuamos com essas atitudes.”

O comunicado também ressalta que apenas seguranças capacitados e qualificados fazem parte da associação, e que todos passam por curso de formação em empresa especializada.

Compromisso com a sociedade

A APROSEB frisou que este foi um fato isolado e reforçou o compromisso com o bem-estar da comunidade.

“Esse fato isolado não pode apagar o brilho de uma festa tão bonita e importante para a sociedade de Brasiléia e região. Seguiremos trabalhando com muita lisura para que toda sociedade se sinta segura, principalmente nos eventos a qual somos contratados para prestar nossos serviços”, finaliza a nota.

Veja o vídeo: