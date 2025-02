Raio mata dois trabalhadores em propriedade rural conhecida como Colônia Jardim de Deuso, em Plácido de Castro

Trabalhadores foram encontrados mortos próximos a uma árvore – Foto: Arquivo/PM-AC

Os trabalhadores rurais Cleison Ferreira da Silva e Edcarlos Pereira da Cruz morreram eletrocutados ao serem atingidos por um raio, na tarde dessa sexta-feira (7), na zona rural de Plácido de Castro.

As vítimas estavam jogando veneno no pasto quando o raio atingiu uma árvore que estava próxima a eles. Segundo testemunhas, chovia bastante na região no momento do acidente.

A fatalidade ocorreu na área conhecida como Ramal do Baiano, km 01, Colônia Jardim de Deus. As vítimas foram encontradas caídas com o material usado para jogar o veneno próximo.

Moradores da localidade acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância. A equipe médica também acionou a Polícia Militar.