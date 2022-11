Quatro assaltantes fizeram uma série de assaltos no Distrito de Extrema, em Porto Velho e foge com reféns para o Acre

Moto roubada em Rondônia – Foto: Polícia Civil / Reprodução

Quatro assaltantes fizeram uma série de assaltos no Distrito de Extrema, em Porto Velho, na noite de segunda-feira (7) . Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante após perseguição policial e os outros três são procurados pela polícia.

Segundo informado pela Polícia Civil, inicialmente os suspeitos invadiram uma residência no Ramal Primavera e renderam uma mulher que estava sozinha em casa. A intenção era roubar uma camionete, mas não conseguiram encontrar o veículo e por isso levaram uma moto, um celular e dinheiro. A vítima ficou amarrada e os assaltantes fugiram.

Em seguida, os suspeitos fizeram outro assalto em um sítio da Linha 4, onde roubaram dois veículos de um casal. A polícia foi acionada e enquanto os suspeitos fugiam pela BR-364, os policiais civis e militares se depararam com um dos veículos roubados — onde estavam dois criminosos e o casal que era mantido refém.

Os assaltantes avisaram que estavam com reféns e fizeram ameaças aos policiais e às vítimas. Ainda segundo a polícia, usando o casal como escudo, os suspeitos fugiram sentido ao estado do Acre.

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) do Acre foi avisado sobre a fuga e ficou aguardando a passagem do veículo suspeito. A Polícia Civil informou que no estado do Acre, os suspeitos efetuaram vários tiros contra as viaturas, mas ninguém saiu ferido.

“Os policiais conseguiram atingir os pneus do veículo, fazendo com que os assaltantes abandonassem o carro e as vítimas. Um dos suspeitos conseguiu fugir pela mata e o motorista acabou sendo preso. A Polícia Civil e a Polícia Militar da Ponta do Abunã chegaram logo em seguida e conduziram o suspeito para a Delegacia de Extrema, juntamente com o casal”, informou a Polícia Civil de Rondônia.

O suspeito preso é morador de Plácido de Castro (AC) e vinha para Rondônia, na região da Ponta do Abunã, para participar de roubo de camionete, conforme a polícia. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e encaminhado ao presídio de Porto Velho, onde ficará à disposição da Justiça.

A polícia diz que trabalha para tentar identificar os demais suspeitos do crime.