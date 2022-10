Quase 120 quilos de droga foram apreendidos dentro de um barco no Rio Juruá, em Rodrigues Alves

Polícia vai cumprir mandado busca e apreensão e flagra dupla com cocaína e pé de maconha em Capixaba – Foto: Divulgação / Polícia Civil

Dois homens, de 18 e 36 anos, foram presos nessa sexta-feira (14) por tráfico de drogas em uma casa no Centro do município de Capixaba. A Polícia Civil, com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), havia ido cumprir um mandado de busca e apreensão em uma casa onde havia tido uma tentativa de homicídio.

Quando a equipe chegou na casa que, de acordo com a polícia era usada como ponto de venda de drogas, os suspeitos estavam com uma quantidade de maconha prensada, um pé de maconha, cocaína e quase R$ 1 mil em espécie.

Ainda segundo a polícia, os dois presos já eram investigados pela delegacia da cidade por tráfico de drogas. Os suspeitos foram levados para a delegacia da cidade e em seguida colocados à disposição da justiça. Do G1 Acre

Polícia vai cumprir mandado busca e apreensão e flagra dupla com cocaína e pé de maconha no interior do AC – Foto: Divulgação / Polícia Civil