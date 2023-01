Quadrilha que planejava ataques a rivais em Epitaciolândia é presa com armas e munições

Polícia aprendeu armas, celulares, dinheiro, munições e drogas com suspeitos — Foto: Arquivo/Gefron

Uma operação do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e das polícias Penal, Militar (PM-AC) e Civil resultou na prisão de quatro pessoas, apreensão de armas, munições e drogas em Epitaciolândia, no interior do Acre. Segundo as investigações, a quadrilha planejava matar rivais de outra facção que atua na cidade.

Em outro ponto do município foram presos mais dois suspeitos e aprendidas outras três armas. Os policiais também apreenderam celulares, dinheiro e documentos dos suspeitos.

“Informações chegaram até o núcleo de inteligência e demonstravam que iria se iniciar, mais uma vez, a guerra entre as facções. Nos antecipamos e, com isso, conseguimos evitar uma chacina e também terror para a sociedade da região”, explicou o coordenador do Gefron, delegado Rêmullo Diniz. Com informações do G1 Acre.

Armas foram achadas enterradas em quintal de casa em Epitaciolândia — Foto: Reprodução