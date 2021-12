Quadrilha especializada em roubo de gado é presa durante ação da Polícia Civil em Sena Madureira

Após uma denúncia anônima, uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu um indivíduo que portava uma arma de fogo municiada durante as comemorações do feriado de Natal, no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a denúncia era de que um cidadão armado estava embriagado e fazendo ameaças contra populares em um bairro da cidade. Diante das informações, a Policia Militar foi até o local para constatar a veracidade dos fato que se confirmaram com a chegada da guarnição.

De pronto os agentes abordaram o indivíduo e encontrou com ele uma arma tipo garrucha, municiada e com cartuchos extra.

O suspeito foi preso em flagrante, e em seguida conduzido para a delegacia da região, e deverá responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

