PRF resgata adolescentes vítimas de exploração sexual, prende homem e apreende arma de fogo em Brasileia

Durante a “Operação Domiduca”, de combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes, deflagrada entre a última sexta (3) e esta segunda-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou adolescentes vítimas de exploração sexual, prendeu um homem e apreendeu uma arma de fogo no interior do Acre.

Na madrugada desse domingo (5), uma equipe da PRF flagrou duas meninas de 12 anos, sem a presença de adultos, caminhando pela BR-317, em Brasiléia, com sinais de embriaguez, por volta de 2 horas. Uma das meninas estava com uma lata de cerveja nas mãos.

Ao serem questionadas sobre os motivos de estarem naquele local e horário sozinhas e ingerindo bebida alcoólica, elas responderam que caminhavam pela rodovia, por volta das 23h do sábado (4), quando um motorista parou o carro perto delas, convidou para ir até um motel próximo e as duas entraram no veículo. Uma delas contou que queria juntar dinheiro para comprar um telefone celular.

Conforme a PRF, elas afirmaram que ingeriram bastante bebida alcoólica e que o homem teve relações sexuais com uma e que depois de cerca de duas horas no motel, ele pagou a conta e as deixou no mesmo local na rodovia.

Uma das garotas estava com parte do ombro e pescoço marcado com diversas manchas semelhantes a mordidas. Ainda segundo a polícia, as vítimas afirmaram que não conheciam o indivíduo, mas que ele tinha cerca de 30 anos. Diante dos relatos, policiais pediram para que elas indicassem o motel e foram com as adolescentes até o local.

Chegando no motel, uma das funcionárias permitiu a entrada da equipe policial e indicou o quarto usado pelo grupo. A mulher confirmou a placa do veículo do indivíduo e foram chamar o proprietário do estabelecimento.

Ainda de acordo com a PRF, ao perceber a presença dos policiais, o proprietário saiu de dentro de um dos cômodos e sacou um revólver que estava na sua cintura, momento que foi contido e teve a arma de fogo com seis munições apreendida. O homem foi detido e levado à delegacia de Polícia Civil de Brasileia.

Já as adolescentes foram levadas ao Conselho Tutelar de Brasileia pelo estupro de vulnerável e exploração sexual. Segundo a PRF, o dono do motel pode responder pelos crimes de hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsáveis, vender, fornecer, servir, ministrar, entregar, produtos que possam causar dependência a criança ou adolescente e resistência por sacar o revólver aos policiais. O suspeito de estupro deve ser investigado pela Polícia Civil.

A operação contou com apoio do Ministério Público, Conselho Tutelar e Polícia Civil. Além das duas meninas, uma outra adolescente de 14 anos foi resgatada e encaminhada ao Conselho Tutelar. Segundo a PRF, ela foi flagrada na madrugada do sábado (4), por abandono dos pais e ingestão de bebida alcoólica, na mesma rodovia federal, em Brasileia. Com informações do G1 Acre.

