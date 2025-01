PRF realiza apreensões e prisões durante fiscalizações em diferentes trechos das BRs 364 e 317 no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou diversas ações de fiscalização nas rodovias federais do Acre, resultando em apreensões e prisões. As operações ocorreram em diferentes trechos das BRs 364 e 317 e fazem parte dos esforços contínuos da PRF para garantir a segurança viária e o combate ao crime.

Entre as ocorrências registradas, destacam-se:

• Cumprimento de mandados de prisão: Três indivíduos que possuíam ordens judiciais de prisão em aberto foram localizados e encaminhados às autoridades competentes. As abordagens ocorreram durante fiscalizações de rotina e consultas aos sistemas policiais.

• Porte ilegal de arma de fogo: Dois casos de posse irregular de armamento foram identificados. Em uma das situações, uma pistola municiada foi encontrada em um veículo, sem que o portador tivesse a devida autorização para o transporte. Em outra ocorrência, quatro armas de fogo, incluindo um revólver e três espingardas, foram localizadas junto a munições.

• Crime ambiental: Durante uma abordagem, a equipe da PRF encontrou carne de animais silvestres abatidos, além de armas utilizadas para caça. Os ocupantes do veículo confessaram a prática ilegal e foram conduzidos para os procedimentos legais.

• As ações da PRF no Acre reforçam o compromisso da instituição com a segurança pública e o combate ao crime nas rodovias federais. O trabalho de fiscalização continuará de forma intensificada para coibir práticas ilícitas e garantir a proteção da sociedade.