Presos que fugiram de presídio em Rio Branco após o natal ainda não foram recapturados

Detentos seguem foragidos do Complexo Penitenciário de Rio Branco após duas semanas de buscas — Foto: Iapen-AC

Nenhum dos cinco presos que fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco, no dia 26 de dezembro do ano passado, foi recapturado após duas semanas de buscas. A informação foi confirmada pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) nesta quarta-feira (11). Com informações do G1 Acre.

O Iapen-AC afirma que os policiais penais continuam as buscas pelos foragidos. Os detentos fizeram um buraco na cela 13 da unidade prisional durante a madrugada. Um dos policiais penais que estava na guarita viu os presos correndo na área que fica entre o pavilhão P e o muro do presídio.

De imediato, o policial avisou, via rádio, o complexo e as equipes saíram em busca dos presos que conseguiram pular o muro da unidade.

Outro policial que estava na vigilância do pavilhão P ouviu o aviso e acionou toda a guarnição dos pavilhões O e P que, imediatamente, fizeram uma ronda, porém os presos já haviam pulado o muro.

Na cela 13 tinham seis presos e apenas um não fugiu. Fugiram da cela: Máximo Feijo de Souza, Pablo Ferreira da Silva, Henrique Mendes do Nascimento Araújo, Wellington dos Santos Figueiredo e Matheus Barbosa da Silva.