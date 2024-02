Presos do Acre que estavam na penitenciária de Mossoró fugiram e estão sendo procurados pela polícia da Paraíba

Detentos são do Acre e foram transferidos em setembro, dois meses após rebelião que deixou cinco mortos – Foto: Reprodução

A Paraíba está intensificando a segurança na divisa com o Rio Grande do Norte depois de dois presos escaparem da Penitenciária Federal de Mossoró, na região Oeste do Rio Grande do Norte, “os dois meliantes são do Acre”

De acordo com informações da Polícia Militar paraibana, uma ação foi montada nas cidades que ficam na fronteira dos estados.

Em Jacaraú, cidade paraibana que faz divisa com Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, abordagens foram feitas durante toda a noite desta quarta-feira. Durante a madrugada da quinta-feira (15), eles foram intensificadas. Segundo a PM, todos os carros, motos e ônibus que passaram foram revistados.

O mesmo procedimento está sendo adotado em todos os municípios paraibanos que fazem divisa com o Rio Grande do Norte, conforme determinação do comandante-geral da PM da Paraíba, coronel Sérgio Fonseca.