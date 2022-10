Polícias conseguem identificar autores de homicídio em Brasileia e prender dois dos envolvidos

Um homem, identificado como Josimar de Castro Amorim, 34 anos, juntamente com um amigo de 24 anos, identificado como Raylan Costa Oliveira morreram após serem atingidos por dois disparos de arma de fogo por uma grupo desconhecido.

O crime ocorreu nesta quinta-feira (6), no bairro Eldorado, em Brasileia, onde segundo informações Josimar e Raylan estavam na frente do apartamento em que Josimar residia e de acordo com a polícia, cinco homens desceram de um carro e chegaram no local onde efetuaram vários disparos.

Raylan foi atingido por três disparos, dois no tórax e um no abdômen mas conseguiu fugir do local e se esconder dentro de uma barbearia, ele foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Já Josimar foi atingido no tórax e nas costas e morreu ainda no local do crime.

Após o crime, as forças de segurança envolvendo Polícia Civil, Polícia Penal e Gefron conseguiram identificar os autores, logo, dois dos envolvidos foram presos, agora a polícia busca pelos demais envolvidos.