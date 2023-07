Policial penal de 37 anos foi encontrado morto no quarto de um motel no bairro Floresta, em Rio Branco

Fabiano de Lima Nobre estava sozinho no quarto, e não tinha ferimentos – Foto: Arquivo pessoal

Um policial penal foi encontrado morto no quarto de um motel no bairro Floresta, em Rio Branco, por volta de 20h deste domingo (30). Segundo funcionários do estabelecimento, Fabiano de Lima Nobre, de 37 anos, chegou sozinho às 15h e pagou para permanecer quatro horas. Após encerrado o tempo, um funcionário ligou para o quarto, mas Nobre não respondeu.

O funcionário resolveu ir até o quarto, e encontrou o homem desacordado. O Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe médica constatou o óbito.

Consta no boletim de ocorrência que, ao chegar ao local, o proprietário do motel apresentou à Polícia Militar imagens de câmeras de segurança que mostram Nobre chegando sozinho, deixado por um mototáxi.

Peritos relataram terem encontrado quatro embalagens de entorpecentes parecendo ser cocaína, sendo três abertos e um intacto. De acordo com a equipe médica que constatou o óbito do homem, ele não apresentava ferimentos. Do G1 Acre