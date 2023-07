Policial civil é investigado por abuso de autoridade contra médica na Unidade Mista de Manoel Urbano

Homem foi encontrado caído na zona rural de Cruzeiro do Sul, neste domingo (30) – Foto: Arquivo pessoal

Um homem ainda não identificado morreu após colidir contra um muro quando pilotava uma motocicleta na Vila Santa Rosa, zona rural de Cruzeiro do Sul, na manhã deste domingo (30).

De acordo com a Polícia Militar, não houve testemunhas do acidente, mas o homem foi encontrado caído por populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que constatou a morte. Ele apresentava ferimentos, e a motocicleta também tinha marcas do impacto.

Não houve testemunhas do acidente, e ainda não é possível afirmar se o motociclista estaria embriagado. O caso foi repassado à Polícia Civil do município. Do G1 Acre