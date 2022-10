Policiais penais frustram plano de fuga por meio de um buraco na janela do presídio feminino de Tarauacá

Em Tarauacá, policiais penais frustram plano de fuga em presídio feminino – Foto: Divulgação / Iapen-AC

Seis detentos que planejavam fugir da Unidade Penitenciária Feminina de Tarauacá, interior do Acre, tiveram o plano frustrado nesse domingo (2). As presas planejavam fugir pela janela da cela por um buraco para chegar na área externa do presídio.

De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), as policiais penais perceberam uma movimentação estranha na cela 6, por volta das 20h. Quando fizeram a vistoria, foi identificado um buraco na parede na altura da janela.

Após o flagra, as presas foram retiradas da cela e encaminhadas ao solário. Elas tinham quebrado partes das janelas com pedaços de madeira retirados dos beliches.

As presas foram encaminhadas ao Hospital Dr. Sansão Gomes para fazer exame de corpo de delito e depois voltaram para o presídio. Elas foram colocadas em outra cela. Um processo administrativo foi aberto pare apurar os fatos. Do G1 Acre

Detentas pretendiam fugir pela janela – Foto: Divulgação / Iapen-AC