Policiais Militares de Acrelândia recuperam veículo oriundo do Estado do Amazonas usado na prática de crimes

PMAC – Policiais militares recuperam no município de Acrelândia, um veículo oriundo do Estado do Amazonas cuja situação envolvia estelionato e apropriação indébita.

Os militares tinham informações de que o veículo apreendido estava rodando no município de Acrelândia e durante uma operação denominada “Trânsito Seguro” conseguiram abordar o automóvel Honda Civic, cor vermelha.

Em conversa com o condutor, ele afirmou ter buscado o veículo para um familiar e que não sabia da situação do automóvel, o carro é fruto de crime de estelionato, apropriação indébita e o suposto infrator ainda não foi responsabilizado pelos delitos.

A Polícia Militar encaminhou o veículo à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.