Policiais Militares da ROTAM agem rápido e recuperam caminhão que havia sido roubado em Rio Branco

PMAC – Policiais militares do grupo Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam um homem de 39 anos e recuperaram, na tarde desta segunda-feira, 21, um caminhão Ford Cargo 816S, de cor branca. O veículo foi roubado no bairro Adalberto Aragão e recuperado poucas horas depois na estrada do Mutum. A ação contou com apoio de militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM).

Segundo a vítima, dois homens se passaram por clientes, roubaram o caminhão com a carga e o deixaram amarrado. Após aproximadamente um hora, a vítima se desamarrou e conseguiu acionar a polícia militar via 190.

De posse das características dos suspeitos e informações do veículo, os policiais intensificaram o patrulhamento e uma viatura visualizou o caminhão na estrada do Mutum. Houve o acompanhamento, o homem que estava conduzindo o caminhão acabou capturado e o veículo recuperado. A carga estava as margens da estrada, a aproximadamente seis quilômetros de onde o veículo foi interceptado e também foi recuperada.

O motorista recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

