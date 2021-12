Policiais do Batalhão Ambiental da PM apreendem 81 kg de cocaína em barreira policial feita em Cruzeiro do Sul

Policiais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar apreenderam 81 quilos de cocaína, durante uma barreira policial, na noite desse domingo (19), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Conforme informações da polícia, a guarnição deu ordem de parada ao condutor de um veículo, mas o motorista acabou fugindo.

Com a ação suspeita, foi feito o acompanhamento do veículo, até que o condutor abandonou o carro e entrou em uma área de mata e conseguiu escapar e não foi mais localizado.

Dentro do carro que foi abandonado, a polícia encontrou a droga que estava separada em 81 tabletes pesando 1 quilo cada. O entorpecente e o veículo foram levados para a Delegacia de Cruzeiro do Sul. Com informações do G1 Acre.

