Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 35 quilos de drogas no km 145 da BR-317, em Capixaba

Jovem de 24 anos é preso com mais de 120 quilos de drogas em porto de Cruzeiro do Sul – Foto: Arquivo/PM-AC

Um jovem de 24 anos foi preso, na madrugada desta terça-feira (16), no Porto do Miritizal, em Cruzeiro do Sul, com mais de 120 quilos de drogas.

O flagrante ocorreu durante ação da Operação Guardiões da Fronteira, com atuação das forças de segurança composta pela Companhia de Policiamento Especializado do 6° Batalhão da Polícia Militar (Rotam e COE), Polícia Civil, Polícia Federal e Gefron, que resultou na apreensão de 120,5 quilos de entorpecentes.

A prisão do jovem ocorreu após levantamento de inteligência, e as equipes se posicionaram no terreno onde a Rotam conseguiu interceptar o suspeito atracando no porto com a carga.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Federal para os procedimentos de praxe.

Ao todo, foram apreendidos 21,65 kg de skunk, 43, 55 kg de maconha, 32,63 kg de cloridrato de cocaína, 22,67 kg de oxidado de cocaína. O barco também foi apreendido.

Apenas nesta terça, em ações em três municípios do Acre, a polícia apreendeu mais de 171 quilos de drogas. Do G1 Acre