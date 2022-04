Polícia Rodoviária apreende 20 quilos de cocaína e skunk em veículo na BR 317, em Senador Guiomard

Na noite desta quarta-feira (30), um jovem, até o momento não identificado, de nacionalidade boliviana, foi assassinado a tiros no bairro La Amistad, na rua Uruguai, na Bolívia.

De acordo com informações repassadas ao site 3 de Julho Notícias, a vítima teria sido alvejada e morta por volta das 21:20 horas (horário da Bolívia) o que corresponde a 20:20 (horário do Acre), quando um jovem foi interceptado por dois sujeitos em uma motocicleta azul.

Posteriormente, os criminosos alvejaram a vítima com vários disparos de arma de fogo, sem que a vítima tivesse chance de defesa. As autoridades agora investigam para saber se este crime tem relação com os conflitos de facções no Acre.

A polícia foi acionada e chegou ao local após o homicídio, até o momento não se sabe os motivos que provocado esta morte. A polícia recolheu as cápsulas dos projéteis e em seguida o corpo da vítima foi encaminhado para o Hospital Roberto Galindo para os procedimentos legais.

Veja o Vídeo por Kike Navala:

d