Polícia prende, em flagrante, homem por maus tratos a animais na rua Newton Prado, em Cruzeiro do Sul

Uma guarnição do 6° Batalhão de Polícia Militar prendeu em flagrante na tarde de quinta-feira, 02, um indivíduo por maltratar um cachorro. O fato ocorreu na rua Newton Prado, bairro Cruzeirinho.

Ao chegar no local da ocorrência o proprietário do cachorro estava com o animal com forte sangramento e um corte profundo na região do focinho, afirmou que seu vizinho desferiu um golpe com terçado em seu animal de estimação que estava preso no momento do crime.

Os militares conversaram com o envolvido que confirmou os fatos e relatou que o fez porque o animal sempre tentava mordê-lo quando passava pelo local. Os policiais encaminharam o autor à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Sensibilizados com a condição do animal, que sofreu brutal agressão, os policiais militares e civis se solidarizaram e fizeram uma “vaquinha” para custear o atendimento veterinário e tratamento do cãozinho.

Os policiais civis o levaram ao veterinário que realizou o procedimento e o animal de estimação está em recuperação e voltará ao seu dono.