Polícia Militar salva motorista de aplicativo sequestrado, recupera veículo e apreende menor assaltante

PMAC – Durante o serviço operacional, guarnições da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam uma arma de fogo e munições, além de prender um foragido da justiça e mais três pessoas por tráfico de drogas, no Estado do Acre. Ao todo, sete pessoas foram presas e conduzidas à delegacias, durante as ações desencadeadas pela corporação.

Os primeiros fatos ocorreram no 2º Distrito de Rio Branco, no bairro Recanto dos Buritis, onde foi apreendida uma pistola .380, com 14 munições, e um homem de 26 anos foi preso, após diligências para averiguar um roubo.

No bairro Triângulo Novo, três homens foram presos por tráfico de drogas, sendo encontradas com eles seis porções de maconha, além de 230 reais.

Outras duas ocorrências aconteceram no período, uma delas em Assis Brasil, onde, em apoio a Polícia Federal, militares prenderam um angolano foragido da justiça, que tentava fugir para o Peru. Já em Tarauacá, durante o patrulhamento, a guarnição conseguiu apreender uma munição calibre .22 e uma trouxinha de cocaína, com uma dupla, que também foi presa.

